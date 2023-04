Conmebol anuncia nova data para a final da Copa Libertadores no Maracanã

Entidade antecipou em uma semana a decisão, mas não explicou os motivos

Reprodução/Twitter/@TheLibertadores Final da Libertadores foi adiantada em uma semana



A Conmebol divulgou mudanças em seu calendário nesta segunda-feira, 24. A entidade máxima do futebol sul-americano alterou a data da final da Copa Libertadores do dia 11 de novembro para 4 de novembro, em partida única no Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão da Copa Sul-Americana segue confirmada para 28 de outubro, em Montevidéu. No novo calendário, o sorteio para definir a fase mata-mata da Libertadores acontecerá em 21 de julho. As partidas de oitavas de final serão disputadas em 2 e 9 de agosto. As quartas de final em 23 e 30 de agosto e as semifinais em 27 de setembro e 4 de outubro. As datas são as mesmas para a Copa Sul-Americana, exceto os playoffs das oitavas de final (etapa que não existe na Libertadores) que juntará o segundo colocado nos grupos da Sul-Americana com o terceiro colocado das chaves da Libertadores. Essas partidas acontecem em 12 e 19 de julho. Quem vencer avança às oitavas. A Conmebol não revelou o motivo da troca, mas é possível que seja pelos eventos na cidade no mesmo fim de semana. No dia 10, a banda mexicana RBD se apresenta no estádio Nilton Santos. O show inicialmente estava marcado para o dia 11, mas mudou exatamente devido à final da Libertadores. No entanto, no dia 4, também haverá um show grande. O Red Hot Chilli Peppers se apresenta no estádio Nilton Santos.

Confira todas as datas abaixo: