Cristiano Ronaldo não impede queda do Al Nassr na Copa do Rei e pode ficar sem título na Arábia Saudita

Após mais uma eliminação, time de CR7 só tem o Campeonato Saudita como possibilidade de taça na temporada

AFP Cristiano Ronaldo pode ficar sem título em sua primeira temporada no Al Nassr



Cristiano Ronaldo pode terminar sua primeira temporada pelo Al Nassr sem título. Na tarde desta segunda-feira, 24, o astro mundial não conseguiu evitar a eliminação de seu time na Copa do Rei Saudita, com a derrota para o Al Wehda por 1 a 0, em confronto válido pela semifinal. O francês Beauguel, com uma bicicleta, anotou o único tento da partida. Agora, o Al Nassr concentra suas atenções no Campeonato Saudita, onde ocupa a segunda posição, com três pontos a menos que o Al Ittihad – os líderes ainda têm um jogo a menos na liga. Anteriormente, vale lembrar, a equipe de CR7 já havia sido eliminada pelo Al Ittihad na Supercopa Saudita. Em 14 partidas pelo clube árabe, o astro português soma 11 gols e 3 assistências. Seu contrato é válido até a metade de 2025.