Conmebol aumenta suspensão de Marcelo e lateral desfalca Fluminense nas quartas da Libertadores

Marcelo foi expulso contra o Argentinos Juniors, na ida das oitavas, em lance que zagueiro argentino teve lesão grave

EFE/ Luciano González Marcelo pisou sem querer em Sánchez, que teve grave lesão no joelho



Marcelo será desfalque para o Fluminense nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, 10, a Conmebol anunciou que o lateral-esquerdo está suspenso por três jogos após pisar, sem querer, na perna de Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, que sofreu grave lesão. Ele foi expulso pelo lance no jogo de ida das oitavas. O jogador também terá de pagar uma multa de US$ 6 mil (aproximadamente R$ 30 mil). O juiz da partida relatou na súmula “jogo brusco grave”. Após o próprio Sánchez alegar que foi um lance sem intenção de Marcelo – que ficou extremamente abalado com a lesão – o Fluminense chegou a entrar com recurso para evitar que a punição fosse maior, mas a entidade não acatou. Para apelar com relação à multa, o time carioca tem sete dias corridos a partir desta sexta-feira e precisará desembolsar US$ 3 mil (aproximadamente R$ 15 mil). O Fluminense espera o vencedor do duelo entre Olimpia e Flamengo para saber quem enfrentará na próxima fase.

*Com informações do Estadão Conteúdo