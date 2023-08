Sandry rompe ligamento do joelho e desfalca o Santos pelo resto da temporada

Peixe informou que o atleta permanecerá em tratamento e terá que passar por procedimento cirúrgico

Reprodução/Santos FC Sandry sofreu lesão séria e desfalcará o Santos pelo restante da temporada



Dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Santos viu sua situação piorar na manhã desta quinta-feira, 10. Durante uma sessão de treinamento no CT Rei Pelé, o meia Sandry sofreu grave lesão e precisou deixar a atividade. Após exames, o jovem foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em comunicado, o Peixe informou que o atleta permanecerá em tratamento e terá que passar por procedimento cirúrgico, ainda sem data definida. Há dois anos, o jovem já havia sofrido a mesma contusão, ficando cerca de seis meses longe dos gramados. Desta forma, Sandry não deverá retornar ao Alvinegro praiano neste ano. Formado nas categorias de base do clube, o garoto de 20 anos soma 94 partidas pela equipe principal, sendo 15 nesta temporada.