Conmebol define datas e horários das quartas de final da Libertadores

Corinthians, Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras e Athletico-PR são os brasileiros vivos na reta final

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG e Palmeiras vão medir forças nas quartas de final da Libertadores da América



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta sexta-feira, 8, as datas e os horários dos confrontos das quartas de final da Copa Libertadores da América. Corinthians e Flamengo se enfrentam às 21h30 (de Brasília) do dia 2 de agosto (terça-feira), na Neo Química Arena. Na semana seguinte, no dia 9 do mês que vem, paulistas e cariocas fazem o duelo de volta no mesmo horário, no Maracanã. No outro embate brasileiro, o Atlético-MG recebe o Palmeiras no dia 3 de agosto (quarta-feira), enquanto o jogo derradeiro está marcado para o Allianz Parque, no dia 10 – as duas partidas acontecem às 21h30 (de Brasília). Veja a tabela completa abaixo.