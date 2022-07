Gaviões boicota treino aberto do Corinthians após exigências da PM: ‘Queremos o direito de torcer’

A Polícia Militar de São Paulo proibiu a entrada de torcedores com bandeiras de mastro e sinalizadores no evento desta sexta-feira, 8

Corinthians prepara uma grande festa para esta sexta-feira, 8, na Neo Química Arena



A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, anunciou que não marcará presença no treino aberto desta sexta-feira, 8, na Neo Química Arena. Em comunicado oficial, a uniformizada afirmou que o motivo do boicote deve-se às exigências feitas pela Polícia Militar de São Paulo, como a proibição da entrada com bandeiras de mastro e sinalizadores, por exemplo. “Por causa dessas medidas arbitrárias e pela segregação do nosso torcedor do treino aberto, os Gaviões da Fiel, em protesto, não irão ao treino de hoje”, diz um trecho da nota.

“Reiteramos nosso repúdio ao desmonte da cultura do futebol. Todas as manifestações festivas de arquibancada nos foram tiradas, convivemos também com a política de torcida única, que atesta a incapacidade da segurança pública de São Paulo.

Em nosso único e raro momento, que se tornou uma alternativa de sermos torcedores de verdade, a PM de São Paulo novamente interfere com sua política repressora e ineficaz. Queremos o mínimo de respeito e de direito de torcer”, completa a Gaviões da Fiel, que ganhou apoia da Pavilhão 9, outra organizada que irá boicotar o evento.

Mais cedo, o Corinthians havia anunciado que esgotou os 40 mil ingressos para o treino aberto, que visa aproximar o elenco da torcida após a classificação heroica para as quartas de final da Libertadores da América, diante do Boca Juniors, em La Bombonera. Dona de quatro mil entradas, a Gaviões afirmou que irá distribuir seus ingressos para os corintianos interessados. A Polícia Militar, até a publicação desta matéria, não se pronunciou sobre o tema. Em meio ao entrevero, o time de Vitor Pereira também se prepara para o duelo contra o Flamengo, marcado para este domingo, 10, em São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota da organizada abaixo:

Os Gaviões da Fiel Torcida se posicionam contra a proibição de festa na arquibancada e contra as medidas operacionais em treino aberto. As exigências da Polícia Militar, com revista pessoal e ofício para entrar com materiais e faixa, dificultam a entrada de bandeiras de mastro e proibem sinalizadores.

Por causa dessas medidas arbitrárias e pela segregação do nosso torcedor do treino aberto, os Gaviões da Fiel, em protesto, não irão ao treino de hoje.

Reiteramos nosso repúdio ao desmonte da cultura do futebol. Todas as manifestações festivas de arquibancada nos foram tiradas, convivemos também com a política de torcida única, que atesta a incapacidade da segurança pública de São Paulo.

Em nosso único e raro momento, que se tornou uma alternativa de sermos torcedores de verdade, a PM de São Paulo novamente interfere com sua política repressora e ineficaz.

Queremos o mínimo de respeito e de direito de torcer.

Além disso, pensando em sanar o prejuízo ao torcedor excluído, os Gaviões da Fiel disponibilizarão os seus 4 mil ingressos. A retirada será na Cristina Thomas 183 , Bom Retiro, e a preferência dada a quem não frequenta os jogos por motivos financeiros.

NÃO AO FUTEBOL MODERNO.

PELO CORINTHIANS, COM MUITO AMOR, ATÉ O FIM!