Palmeiras adia venda de ingressos para decisão contra o Atlético-MG após ataques hackers 

O segundo jogo das quartas de final da Libertadores da América acontece na próxima quarta-feira, 10

Bruno Ulivieri/Estadão Conteúdo Torcida do Palmeiras cantando durante partida no Allianz Parque



O Palmeiras anunciou na manhã desta quarta-feira, 3, que suspendeu a venda de ingressos para o confronto diante do Atlético-MG, marcado para o dia 10 de agosto, no Allianz Parque, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América – o jogo de ida acontece hoje, a partir das 21h30 (de Brasília), no Mineirão. De acordo com o Alviverde, o motivo para a decisão foram as tentativas de ataques hackers contra o site do clube. “A venda geral de ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, pela Libertadores, foi adiada. Não houve danos ao sistema, que, por medida de segurança, foi retirado do ar. Em breve, mais informações”, comunicou a diretoria palmeirense, através das redes sociais.