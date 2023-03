Conmebol divulga calendário da fase de grupos da Libertadores; veja datas

Principal torneio sul-americano começa na próxima terça-feira, dia 4, com time brasileiro em campo

Reprodução/Twitter/@TheLibertadores Fase de grupos da Copa Libertadores 2023 começa no próximo dia 4 de abril



A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 28, um dia após o sorteio que definiu os grupos da primeira fase da Copa Libertadores, as datas de todas as partidas. A primeira rodada será disputada na próxima semana, entre terça e quinta-feira. O primeiro time brasileiro a estrear será o Athletico-PR, que enfrenta o Alianza Lima, no Peru, às 19h de terça-feira. No mesmo dia, o Internacional encara o Independiente de Medellín, na Colômbia, às 21h. O Palmeiras entra em campo na quarta-feira, dia 5, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Bolívar, fora de casa, e o jogo será exibido pela TV Globo, que voltará a transmitir o torneio continental. A emissora também transmitirá Sporting Cristal x Fluminense, no Rio, as 21h30 da quarta. No mesmo dia, o atual campeão Flamengo encara o Aucas no Equador, a partir das 17h. O Corinthians estreia na quinta-feira, dia 6, contra o Liverpool-URU em Montevideo, em duelo marcado para as 19h. No mesmo horário, o Atlético-MG irá enfrentar o Libertad.

A fase de grupos da Libertadores terminará apenas em junho. O mata-mata tem início em agosto e a decisão está marcada para 11 de novembro, no Maracanã, em jogo único. Ao todo, a Conmebol vai distribuir US$ 207,8 milhões (R$ 1 bilhão, na cotação atual) entre os clubes participantes da Copa Libertadores 2023. São US$ 37,8 milhões (R$ 191 milhões) a mais do que a edição de 2022, um aumento de 21%. Com o acúmulo de premiações, o campeão pode faturar até US$ 28,05 milhões (cerca de R$ 145 milhões na cotação atual). Veja abaixo as datas dos jogos dos times brasileiros na Libertadores:

ATHLETICO-PR

04/04: 19h – Alianza Lima x Athletico-PR; ESPN

18/04: 21h – Athletico-PR x Atlético-MG; ESPN

04/05: 21h – Libertad x Athletico-PR; ESPN

23/05: 19 – Atlético-MG x Athletico-PR; Paramount+

06/06: 19h – Athletico-PR x Libertad; ESPN

27/06: 19h – Athletico-PR x Alianza Lima

ATLÉTICO-MG

06/04: 19h – Atlético-MG x Libertad; ESPN

18/04: 21h – Athletico-PR x Atlético-MG; ESPN

03/05: 21h30 – Atlético-MG x Alianza Lima; Globo e ESPN

23/05: 19h – Atlético-MG x Athletico-PR; Paramount+

06/06: 21h – Alianza Lima x Atlético-MG; ESPN

27/06: 19h – Libertad x Atlético-MG; ESPN

CORINTHIANS

06/04: 19h – Liverpool x Corinthians; Paramount+

19/04: 21h30 – Corinthians x Argentinos Juniors; Paramount+ e Globo

02/05: 21h – Corinthians x Independiente Del Valle – Paramount+

24/05: 21h30 – Argentino Juniors x Corinthians; ESPN e Globo

08/06: 19h – Independiente Del Valle x Corinthians; Paramount+

28/06: 21h30 – Corinthians x Liverpool; ESPN e Globo

FLAMENGO

05/04: 19h – Aucas x Flamengo; ESPN

19/04: 21h30 – Flamengo x Ñublense; Globo e ESPN

04/05: 19h – Racing x Flamengo; ESPN e Star

24/05: 19h – Ñublense x Flamengo; Globo e Paramount+

08/06: 21h: Flamengo x Racing; ESPN

28/06: 21h30 – Flamengo x Aucas; Globo e Paramount+

FLUMINENSE

05/04: 21h30 – Sporting Cristal x Fluminense; Globo e Paramount+

18/04: 19h – Fluminense x The Strongest; Paramount+

02/05: 21h – Fluminense x River Plate; ESPN

25/05: 19h – The Strongest x Fluminense; ESPN

07/06: 21h30 – River Plate x Fluminense; Globo e Paramount+

27/06: 21h – Fluminense x Sporting Cristal; Paramount+

INTERNACIONAL

04/04: 21h – Independiente Medellín x Internacional; Paramount+

18/04: 19h – Internacional x Metropolitanos; Paramount+

03/05: 19h – Internacional x Nacional; Paramount+

25/05: 21h – Metropolitanos x Internacional; Paramount+

07/06: 19h – Nacional x Internacional; Paramount+

28/06: 19h – Internacional x Independiente Medellín; Paramount+

PALMEIRAS

05/04: 21h30 – Bolivar x Palmeiras; ESPN e Globo

20/04: 21h – Palmeiras x Cerro Porteño; ESPN

03/05: 21h30 – Barcelona-EQU x Palmeiras; Paramount+ e Globo

25/05: 21h – Cerro Porteño x Palmeiras; ESPN

07/06: 21h30 – Palmeiras x Barcelona-EQU; ESPN e Globo

29/06: 21h – Palmeiras x Bolivar; ESPN