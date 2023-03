Escócia vence a Espanha por 2 a 0 e assume liderança do Grupo A nas Eliminatórias da Euro

Scott McTominay, do Manchester United, marcou os dois gols da partida no Hampden Park

Scott McTominay, do Manchester United, foi o grande destaque da vitória da Escócia contra a Espanha por 2 a 0, no Hampden Park, pela Eliminatória da Eurocopa 2024. O meio-campista de 26 anos abriu o placar logo aos sete minutos, depois de falha da zaga espanhola. O camisa 4 recebeu de Robertson, pela esquerda, e empurrou para as redes. No segundo tempo, aos seis minutos, McTominay aproveitou desvio e chutou forte para as redes, ampliando o marcador. Vale ressaltar que a Espanha entrou com time alternativo na partida. O meio-campista do United brilhou nesta Data Fifa. Marcou quatro gols em dois jogos. Com a vitória, a Escócia assume o primeiro lugar do Grupo A com seis pontos, enquanto a Espanha tem três. Geórgia e Noruega empataram e tem um ponto cada, e o Chipre é o lanterna, ainda sem pontuação. Também nesta terça-feira, 28, o País de Gales venceu a Letônia por 1 a 0; a Romênia fez 2 a 1 na Bielorrússia; a Suíça venceu Israel por 3 a 0; a Croácia superou a Turquia por 2 a 0, e o duelo entre Kosovo e Andorra terminou em 1 a 1.