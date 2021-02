Conmebol divulga calendário da Libertadores 2021 com fase de grupos em apenas um mês

Segundo a entidade, fase preliminar começará no dia 24 de fevereiro; jogos da fase de grupos irão acontecer entre os dias 21 de abril e 26 de maio

Divulgação/ Conmebol Taça da Conmebol Libertadores



Menos de uma semana após a final da edição 2020, a Conmebol divulgou o calendário da Libertadores 2021. Segundo a entidade máxima do futebol sul-americano, as fases preliminares da competição começarão no dia 24 de fevereiro. Entretanto, o maior destaque fica por conta da fase de grupos, que, nesta edição, será realizada em um espaço de tempo pouco superior a um mês. Segundo o calendário, os jogos da etapa que engloba 32 times serão realizados entre os dias 21 de abril e 26 de maio, sendo que o sorteio dos grupos deverá acontecer apenas uma semana antes do começo dos jogos, no dia 16 de abril.

A final do torneio será disputada no dia 20 de novembro em um local que ainda não foi definido pela Conmebol. A última edição teve fim no sábado, 30, quando o Palmeiras derrotou o Santos por 1 a 0 no Maracanã. Até o momento, o Verdão é a única equipe brasileira com vaga garantida no torneio. A expectativa é que Internacional, Atlético-MG, Flamengo e São Paulo consigam a vaga direta na fase de grupos pelo G4 do Brasileirão. O Grêmio também pode garantir a vaga se vencer a Copa do Brasil ou terminar dentro do G8 do campeonato nacional. Quinto colocado do Brasileirão, o Fluminense também deve garantir a vaga sem grandes sustos. Com isso, seis times brigam pela última vaga no torneio. São eles: Athletico-PR, Ceará, Corinthians, Santos e Atlético-GO e Bragantino.