Pelo 4º ano seguido, final da Copa Libertadores terá time brasileiro

Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR estão nas semifinais; país também estará na final da Copa Sul-Americana

PH MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atual bicampeão, o Palmeiras tenta o tricampeonato consecutivo



As semifinais da Copa Libertadores 2022 estão definidas após jogos emocionantes nas quartas de final. O Vélez Sarsfield enfrenta o Flamengo e o Athletico Paranaense joga contra o Palmeiras. Por conta do chaveamento é certo afirmar que, pelo quarto ano consecutivo, um time brasileiro estará na final do maior torneio do continente. Em 2019, o Flamengo esteve na disputa com o River Plate e foi campeão. Em 2020, Palmeiras e Santos decidiram o título com o Verdão vencedor e, no ano passado, Flamengo e Palmeiras se encontraram com vitória alviverde. Apesar de relevante, esse não é um feito inédito para o país. Entre os anos de 2005 e 2013, todas as finais tiveram um representante brasileiro e ao todo foram seis títulos. A final também pode ser uma reedição de 2021 se Flamengo e Palmeiras avançarem. O confronto se tornaria o primeiro repetido, em sequência, na história da Libertadores.

Copa Sul-Americana também terá representante brasileiro

Assim como na Libertadores, a Copa Sul-Americana também terá um time brasileiro na decisão. O Independiente del Valle irá enfrentar o Melgar e o Atlético-GO pega o São Paulo. A diferença é que na Sula, esse é o segundo ano consecutivo com brasileiros na decisão. Em 2021, Athletico-PR e RB Bragantino fizeram a final e o Furacão foi campeão.