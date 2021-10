Conmebol escolhe Néstor Pitana para apitar final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Juiz argentino, que apitou a decisão da última Copa do Mundo, costuma trazer más lembranças para os palmeirenses

Reprodução/Conmebol Néstor Pitana será o árbitro de Palmeiras x Flamengo, na final da Libertadores



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quarta-feira, 27, que Néstor Pitana apitará a final única da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, marcada para 27 de novembro, às 17 horas (de Brasília), no estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai. O argentino de 46 anos será auxiliado pelos bandeirinhas compatriotas Juan Belatti e Gabriel Chade. Julio Bascuñan, do Chile, será o responsável por comandar o VAR (árbitro de vídeo) na decisão entre os últimos dois vencedores do torneio. Na cabine, também estarão German Delfino, da Argentina, Alexander Guzmán, da Colômbia, e Leodán González, do Uruguai.

Experiente, Néstor Pitana foi o dono do apito da decisão da última Copa do Mundo, realizada na Rússia, em 2018, que terminou com vitória da França sobre a Croácia. Já na atual competição sul-americana, ele foi o juiz principal em seis partidas. Uma preocupação para a torcida do Palmeiras, no entanto, é que seu time não tem boas lembranças na Libertadores com o árbitro em campo. Pitana estava no gramado nas eliminações do Alviverde paulista nas quedas para Barcelona de Guayaquil e Grêmio, nas edições de 2017 e 2019, respectivamente.

O Flamengo, por outro lado, costuma ter boas lembranças com o argentino no apito. No bicampeonato da Libertadores, em 2019, ele comando quatro jogos do Rubro-Negro: vitórias sobre o San José (fase de grupos) e Emelec (oitavas de final), além do empate com o Grêmio (semi) e derrota para a LDU (fase de grupos). Apesar disso, Néstor Pitana esteve em campo no revés por 2 a 0 diante do Cruzeiro, nas oitavas da Libertadores de 2018 – os cariocas foram eliminados no jogo de volta, após ganhar por 1 a 0. O triunfo contra o Emelec, na fase de grupos de 2014, foi outro confronto apitado pelo veterano. Veja o retrospecto do juiz contra os brasileiros.

Pitana em partidas do Palmeiras na Libertadores

Barcelona de Guayaquil 0 (5) x (4) 1 Palmeiras – Oitavas de final da Libertadores de 2017

Palmeiras 1 x 2 Grêmio – Quartas de final da Libertadores de 2018

Guaraní 0 x 0 Palmeiras – Fase de grupos da Libertadores de 2020

São Paulo 1 x 1 Palmeiras – Quartas de final da Libertadores de 2021

Pitana em partidas do Flamengo na Libertadores



Flamengo 3 x 1 Emelec – Fase de grupos da Libertadores de 2014

Flamengo 0 x 2 Cruzeiro – Oitavas de final da Libertadores de 2018

San José 0 x 1 Flamengo – Fase de grupos da Libertadores 2019

LDU 2 x 1 Flamengo – Fase de grupos da Libertadores de 2019

Flamengo 2 (4) x (2) 0 Emelec – Oitavas da Libertadores de 2019

Grêmio 1 x 1 Flamengo – Semifinal da Libertadores de 2019