‘Sylvinho no Corinthians faz melhor trabalho do que Renato no Flamengo’, diz Flavio Prado

Em participação no programa ‘Esporte em Discussão’, o jornalista do Grupo Jovem Pan disse que Portaluppi é um ‘falastrão’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO//ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flavio Prado acredita que o trabalho de Sylvinho, no Corinthians, é melhor do que o de Renato Gaúcho, no Flamengo



Renato Gaúcho passou a ser contestado após uma sequência de três jogos do Flamengo sem vitória, seja no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. No último sábado, 23, o treinador não conseguiu evitar a derrota no clássico para o Fluminense por 3 a 1, no Maracanã. De acordo com o comentarista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, o técnico não está desempenhando bem a sua função no clube carioca. Em participação no programa “Esporte em Discussão”, o jornalista afirmou que o trabalho de Portaluppi está abaixo, por exemplo, do que Sylvinho está realizando no Corinthians.

“O Renato é um ‘falastrão’. Ele fala muito! Disse que seria fácil, mas não é. Eu fico imaginando… Se ele tivesse aceitado a proposta do Corinthians, talvez a equipe do Parque São Jorge estivesse brigando para não cair. Estaria em uma situação dramática! O trabalho do Sylvinho, com toda restrição que a gente pode ter, é melhor do que o trabalho do Renato no Flamengo. O Gaúcho está fazendo o óbvio! Quando tem Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique é fácil. Quando não tem jogador, você precisa do treinador. O Sylvinho tirou o Corinthians da crise com um elenco ridículo, não sei se o Renato teria conseguido fazer isso”, comentou Flavio Prado.

De acordo com Flavio Prado, as chances do Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro de 2021 são remotas. Atualmente na terceira posição, o Rubro-Negro tem dois jogos a menos que o líder Atlético-MG, mas está com 13 pontos atrás. O Corinthians, por sua vez, melhorou no decorrer do torneio após a chegada de Sylvinho e, atualmente, ocupa a sétima colocação, brigando por uma das vagas diretas para fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022.

