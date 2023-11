Conmebol exibe imagens das câmeras na taça da Libertadores; assista 

Entidade conseguiu flagra a reação dos jogadores do Fluminense após o título inédito

Reprodução/X/@agdws Cano comemorando título do Fluminense na Libertadores



Presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Alejandro Domínguez publicou nesta terça-feira, 7, as imagens captadas pelas câmeras colocadas na taça da Copa Libertadores da América. Através das redes sociais, o mandatário paraguaio mostrou um vídeo da festa feita pelos jogadores do Fluminense após a vitória sobre o Boca Juniors, na final disputada no último sábado, 4, no Maracanã. A entidade promoveu a novidade no troféu nesta edição. A Conmebol instalou, entre a base de madeira e a parte superior, de metal, um artefato que contém quatro câmeras, uma apontada para cada lado. Veja abaixo o resultado.