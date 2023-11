Futuro técnico da seleção? Ancelotti diz não estar surpreso com convocação de Endrick

Cotado para assumir o comando do Brasil, italiano elogiou jogador do Palmeiras, que vestirá a Amarelinha pela primeira vez

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, elogiou Endrick



A convocação de Endrick para os duelos contra a Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa, não surpreendeu o técnico Carlo Ancelotti. Cotado para assumir o comando seleção brasileira, o treinador do Real Madrid elogiou a joia do Palmeiras, que foi decisivo nas últimas partidas do Verdão. “Não me surpreende que (o Endrick) tenha sido convocado para o Brasil. Está jogando muito bem. Me parece a recompensa para um jogador jovem que está indo muito bem”, disse Ancelotti, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 7. Após a convocação, o técnico Fernando Diniz explicou o motivo da presença do nome de Endrick na lista. ““É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que este garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. E neste momento vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil e consegue se sobressair”, declarou o brasileiro. O jovem de apenas 17 anos terá sua primeira oportunidade de vestir a camisa da seleção. Endrick, inclusive, foi contratado pela equipe Merengue e irá se transferir para o clube espanhol em julho de 2024, quando completa 18 anos.