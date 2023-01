Conmebol promete prêmio milionário ao Flamengo caso conquiste o Mundial

Equipe brasileira estreia no dia 7 de fevereiro contra o vencedor de Al Hilal e Wydad Casablanca

GIUSEPPE CACACE/AFP Mundial de Clubes será disputado entre os dias 1 e 11 de fevereiro



O Flamengo inicia sua caminhada no Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro. Além do título, o Rubro-Negro receberá uma bonificação de 5 milhões de dólares, equivalente a pouco mais de R$ 25 milhões na cotação atual. A informação foi divulgada pelo próprio presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, em seu Twitter. A América do Sul quer mais glórias esportivas! A Conmebol concederá um prêmio adicional de 5 milhões de dólares ao Flamengo, campeão da Libertadores, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio”, disse. A equipe brasileira entrará na disputa na semifinal. O adversário saíra do confronto entre Al Hilal e Wydad Casablanca. O Flamengo tentará conquistar o mundo pela segunda vez em sua história. Em 1981, o time carioca derrotou o Liverpool por 3 a 0 e ficou com a taça. Os dois times se reencontraram na final do Mundial de Clubes de 2019. Desta vez, a taça ficou com os ingleses após vitória de 1 a 0 na prorrogação. O último representante da América do Sul a conquistar o Mundial de Clubes foi o Corinthians, em 2012.