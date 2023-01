Na estreia de Vítor Pereira, Flamengo goleia a Portuguesa-RJ no Maracanã

Treinador português viu Gabigol e Pedro marcarem na goleada de 4 a 1 na segunda partida do Rubro-Negro na temporada

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Pereira comemora com jogadores do Flamengo



Vítor Pereira estreou com o pé direito no comando do Flamengo. Jogando no Maracanã com mais 50 mil pessoas, o Rubro-Negro venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 1 e conquistou sua segunda vitória pelo Campeonato Carioca. A partida da noite deste domingo, 15, de muito calor no Rio de Janeiro, marcou a estreia da equipe considerada titular na temporada. Pedro, Gabigol, Fabrício Bruno e Thiago Maia marcaram para o Flamengo. Edson Cariús descontou para o time da Ilha do Governador. A equipe comandada por Vítor Pereira lidera a competição, com seis pontos e um jogo a mais que os outros times. Na quarta-feira, às 19 horas, a equipe encara o Madureira, no Estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo. Já a Portuguesa recebe o Boavista, no mesmo dia, às 21h, no Luso-Brasileiro.

O Flamengo cumpriu o que se esperava dele. Dominou desde o minuto inicial e aos poucos foi encontrando espaços nas bem postadas linhas defensivas da Portuguesa-RJ. Apesar disso, não foi o suficiente para segurar a fortíssima equipe comanda por Vítor Pereira. Aos 10 minutos Ayrton Lucas cruzou para Pedro, que com empurrou a bola para as redes com o peito: 1 a 0. O Rubro-Negro seguiu mandando no jogo e ampliou com Gabigol, no final da primeira etapa. Ayrton Lucas cochilou e de cabeça de um presente para Cariús diminuir para os visitantes ainda na etapa inicial. A esperança da Portuguesa acabou logo no início do segundo tempo. Pedro serviu Fabrício Bruno após aplicar lindo drible dentro da área. O zagueiro empurrou para o gol e ampliou. Com o 3 a 1, o Flamengo diminuiu o ritmo do jogo. O treinador português fez alterações na equipe, que voltou a acelerar o jogo. Gabigol deu um lindo passa para Matheuzinho, que tocou para Thiago Maia fechar a goleada.