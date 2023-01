Neymar é criticado na França e apontado como ‘maior fracasso na história do futebol’

Brasileiro foi alvo de críticas em um programa de televisão e do L’Équipe, principal diário esportivo do país, após a derrota do PSG para o Rennes por 1 a 0

LOIC VENANCE / AFP Neymar é apontado por jornalista francês como maior fracasso da história do futebol



Neymar foi apontado pelo jornalista francês Daniel Riolo como o “maior fracasso da história do futebol”. A declaração foi dada no programa After Foot, do RMC Sports, após a derrota do Paris Saint-Germain por 1 a 0 para o Rennes. Na partida, o camisa 10 não chutou nenhuma vez ao gol. “Ele zombou de todos os torcedores do PSG fazendo uma boa meia-temporada porque tinha uma Copa do Mundo para se preparar. Em termos de contratação, transferência, salário, é o maior fracasso da história do futebol”, declarou Riolo. O desempenho do atleta também não agradou o jornal francês L’Équipe, que deu nota 3 para atuação de Neymar diante do Rennes. “Neymar estava com problemas, perdendo mais bolas do que o normal e preocupa a menos de um mês do jogo de ida das oitavas de final contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões”, escreveu o jornal francês que também é o principal diário esportivo do país. Apesar das críticas caírem sobre o jogador brasileiro, o Paris Saint-Germain também não passou ileso dos comentários negativos. “O PSG tornou-se tão comum que um adversário que coloca muita pressão e acredita nisso pode vencer o PSG.”, disse Riolo. Mesmo com a derrota, o PSG continua isolado na primeira posição do campeonato francês, com 47 pontos, três a mais que o Lens.