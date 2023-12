Real Madrid parabeniza Endrick pelo título brasileiro com o Palmeiras

Joia palmeirense teve participação decisiva na conquista do título e marcou o gol do alviverde no empate diante do Cruzeiro

Cesar Greco/Palmeiras Endrick marcou o gol do Palmeiras no empate contra o Cruzeiro



O Real Madrid parabenizou Endrick pelo segundo título do Campeonato Brasileiro conquistado com a camisa do Palmeiras. A conquista foi confirmada após empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, 7. O gol do Verdão foi marcado justamente pela sua joia, que jogará pelo Merengue a partir da metade de 2024. “Parabéns, Endrick, pelo seu segundo Brasileirão consecutivo. Seu gol no último jogo ajudou seu time, o Palmeiras, a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você”, publicou o perfil do clube espanhol nas redes sociais. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, já havia elogiado o jogador anteriormente, afirmando que está encantado com o desenvolvimento do jovem atacante. Ancelotti expressou sua satisfação em contar com o jogador na próxima temporada, embora seu contrato com o clube termine no meio do ano que vem. A permanência do treinador no Real Madrid ainda é incerta. Endrick se tornou o jogador mais jovem a ser convocado para a seleção brasileira desde Ronaldo Fenômeno, em 1994. Após um período de oscilação e falta de oportunidades, o jogador se destacou na reta final da temporada. A venda do jogador para o Real Madrid foi concretizada em dezembro do ano passado, por 35 milhões de euros, com a possibilidade de mais 25 milhões de euros em bônus por desempenho. O jogador completará 18 anos em julho de 2024 e estará apto para se apresentar ao clube espanhol.