Conmebol revela indicados ao prêmio de melhor jogador da Libertadores 2022; confira

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira, 14, a lista com os cinco indicados ao prêmio de melhor jogador da Copa Libertadores da América 2022. Finalistas, Flamengo e Atheltico-PR dominam a relação elaborada pela entidade. Do lado carioca estão Pedro, Everton Ribeiro e Giorgian De Arrascaeta, enquanto os paranaense são representados por Vitor Roque e David Terans. A eleição conta com voto popular e os torcedores podem participar através da plataforma www.fanbridgestone.com. O grande vencedor receberá um anel que possui 28 gramas de ouro, 18 quilates e 128 pedras preciosas. O ganhador da joia será conhecido logo após a decisão, ainda no campo do Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro.

O anel Best of The Tournament existe desde 2019, mas já virou um clássico moderno. Todo ano coroamos o melhor jogador da CONMEBOL Libertadores. Sempre com um tema à altura.

Você conhece todos?

Em breve, você poderá votar no melhor do torneio na plataforma fanbridgestone pic.twitter.com/jhYanJSi6N

