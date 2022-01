Conmebol suspende auxiliares brasileiros que improvisaram bandeirinha

Profissionais estão impedidos de arbitrar nas Eliminatórias, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana até o fim de maio

Reprodução/ Twitter Bandeirinhas brasileiros esqueceram objeto em hotel e improvisaram coletes



Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa, auxiliares de Anderson Daronco no jogo das Eliminatórias entre Chile e Argentina, de quinta-feira, 27, foram suspensos pela Conmebol e ficarão quatro meses impedidos de trabalhar em jogos organizados pela entidade após improvisarem as bandeirinhas. A dupla esqueceu as bandeiras no hotel em que estavam hospedados no Chile e apelaram por coletes amarelos amarrados nas hastes. A manobra não foi bem vista pela entidade, que nesta sexta-feira, 28, anunciou a penalidade. Em documento enviado à dupla, a Conmebol anunciou a decisão da Comissão de Arbitragem após avaliação sobre o desempenho em Chile x Argentina. Não viram falhas técnicas, mas não deixaram o improviso passar em branco. Em dia de arbitragem ilesa, um esquecimento custou caro.

“Os árbitros assistentes Sres. Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa, designados para a partida citada, não cumpriram as funções determinadas ao não levarem os implementos básicos para completar suas bandeiras, colocando em risco o desenrolar da partida”, diz o documento. “Em consequência, a Comissão de Árbitros da Conmebol resolveu suspender os árbitros assistentes Sres. Fabrício Vilarinho e Rodrigo Corrêa por quatro meses de suas funções em competições organizadas pela Conmebol”, anunciou. A dupla conseguiu amarrar bem os coletes nas hastes e conseguiu evitar acidentes no decorrer do jogo. Contudo, a cena pastelão não passou despercebida e eles estão fora das Eliminatórias, da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana até o fim de maio.

*Com informações do Estadão Conteúdo