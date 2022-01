Após empate com Equador, seleção brasileira desembarca em BH para jogo contra o Paraguai

Partida da 16ª rodada das Eliminatórias acontece às 21h30, do dia 1º, no Mineirão

Lucas Figueiredo/CBF Grupo treina neste sábado, dia 29, na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro



A seleção brasileira já está em Belo Horizonte, Minas Gerais, para o confronto da próxima terça-feira, dia 1º, contra o Paraguai, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias. Depois do empate polêmico com o Equador na quinta, o grupo de Tite pegou um voo fretado e desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira. No sábado a seleção já faz seu primeiro treino, na Toca da Raposa. Segundo a CBF, no domingo o grupo volta a trabalhar no CT do Cruzeiro e na véspera do jogo (segunda) o treinamento será no Mineirão, palco do jogo. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão da Rede Globo e SporTV. Segundo a própria CBF, foram vendidos mais de 30 mil ingressos. As entradas estão sendo vendidas na bilheteria do estádio ou no site cbf.eleventickets.com. Os valores vão de R$ 80 inteira (R$ 40 meia) até R$ 300 inteira (R$ 150 meia). É necessário o comprovante de vacinação para a entrada, ou um teste PCR/antígeno com resultado negativo, além do uso obrigatório de máscara.