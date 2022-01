Em apresentação, Robson Bambu comete gafe e diz que voltar ao Brasil é dar ‘passo atrás’ na carreira

Zagueiro foi apresentado nesta sexta-feira, 28, e chega emprestado pelo Nice, da França para ser mais uma opção para o técnico Sylvinho

Rodrigo Coca / Agência Corinthians Zagueiro foi apresentado nesta sexta-feira, 28, como novo reforço do TImão para a temporada



Apresentado nesta sexta-feira, 28, como novo reforço do Corinthians para 2022, o zagueiro Robson Bambu cometeu um deslize e disse que retornar ao Brasil era “um passo atrás” em sua carreira. O zagueiro, que tem contrato com o Nice, da França, até 2025, foi emprestado pela equipe francesa ao Corinthians e procura recuperar espaço em equipes competitivas após sofrer uma grave lesão. “Estou perto da minha família. Sempre tive o sonho de jogar no futebol europeu, não é um sonho só meu, mas de tantos outros jovens. Sempre quando a gente acaba dando esse passo atrás, muitas das vezes a gente pensa e passa muitas coisas na nossa cabeça, mas estou tranquilo em relação a isso. O mais importante é estar feliz com a decisão que tomei, estou feliz de estar perto da minha família. Fui abraçado aqui e vou encarar essa aventura da melhor maneira possível”, disse Bambu durante sua apresentação no clube do Parque São Jorge.

A fala de Bambu foi contestada por torcedores nas redes sociais, que criticaram a declaração do zagueiro. Entretanto, durante a coletiva, o defensor reiterou que estava contente em defender o Corinthians e que quer disputar a posição de titular no time, que já conta com Gil, Raul Gustavo, João Victor e Bruno Melo na posição. “O Corinthians é uma instituição que eu respeito muito e estou muito feliz de estar aqui. Às vezes passamos por momentos difíceis na carreira, eu estava sem jogar, e o Corinthians me deu essa oportunidade. Vou tentar retribuir e dar o meu melhor. Estou muito feliz”, afirmou durante a coletiva.