Conselho Deliberativo do Flamengo aprova parceria com a Havan

Desta forma, a rede de departamento irá estampar a manga do uniforme, ocupando espaço que era da “Nação”, o programa de sócio-torcedor do Rubro-Negro, já a partir desta quarta-feira, 19, no confronto diante da LDU (EQU)

Reprodução/Flamengo Jogadores do Flamengo se abraçam durante vitória do time



O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na noite da última segunda-feira, 17, o contrato entre o clube e a Havan com cerca de 74% de aprovação. Desta forma, a rede de departamento irá estampar a manga do uniforme, ocupando espaço que era da “Nação”, o programa de sócio-torcedor do Rubro-Negro, já a partir desta quarta-feira, 19, no confronto diante da LDU (EQU), no Maracanã, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O acordo com o novo patrocinador foi criticado por muitos flamenguistas, que lembraram da relação de Luciano Hang, dono da empresa, com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Foi encerrada nesta segunda-feira (17), às 23h59, a votação on-line do Conselho Deliberativo acerca do contrato de patrocínio entre o Flamengo e a Havan. O acordo, válido até dezembro deste ano, foi aprovado com 832 votos a favor, de um total de 1125. Com o resultado, a marca da empresa estreia na manga do Manto Sagrado já nesta quarta-feira (19), no Maracanã, na partida contra a LDU”, anunciou o Flamengo em comunicado publicado em sua página oficial. O acordo entre a agremiação e a empresa é válido por uma temporada.