Flamengo fecha parceria e Havan é a nova patrocinadora do clube

Reprodução/Flamengo Jogadores do Flamengo se abraçam durante vitória do time



O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira, 10, que fechou com mais uma empresa para patrocinar o clube. Trata-se da Havan, rede de departamentos que irá estampar a manga do uniforme, ocupando espaço que era da “Nação”, o programa de sócio-torcedor do Rubro-Negro. O vínculo será válido até dezembro deste ano. Em comunicado publicado no site oficial, o Flamengo informou que o início da exposição da logomarca da Havan está previsto para acontecer tão logo o Conselho Deliberativo aprove o contrato, algo que ainda não tem data definida.

“A Havan, por sua rede de quase 160 lojas em todo o Brasil e sua grande competência comercial, será mais uma importante parceira. Estamos muito felizes em termos fechado este acordo. É mais uma empresa de sucesso que se une ao Flamengo”, celebrou Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo. Já Lucas Hang, gerente de Novos Negócios da Havan, destacou a importância da parceria. “A Havan sempre acreditou e apoiou o esporte. Tradicionalmente, nós somos apaixonados por futebol. Estamos muito felizes em nos unirmos ao clube e à Nação Rubro-Negra. Assim como o Flamengo, a Havan tem uma relação especial de amor com os clientes, que, carinhosamente, chamamos de fãs. Será uma parceria vitoriosa!”, disse. Nas redes sociais, muitos flamenguistas reprovaram o acordo, lembrando que Luciano Hang, dono da Havan, tem ligações com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na última sexta-feira, 7, por exemplo, o empresário ganhou uma “carona” de moto do chefe do Executivo, em inauguração de uma ponte, em Rondônia. Além disso, a empresa também é uma das patrocinadoras do maior rival, o Vasco da Gama.

Torcendo por uma novidade que vai dar pano pra manga 😏🤞🏼 — Havan (@havanoficial) May 10, 2021

@Flamengo dá tempo de cancelar o patrício da Havan. Não compro nada com essa marca no manto. — Junior Cavalcante (@Jrpmw) May 10, 2021

cara, que desgraça o flamengo firmando patrocínio com a havan. odeio essa diretoria — yansen (@biellepartisan) May 10, 2021

Havan patrocinadora do Flamengo só consigo sentir asco. Me lembro sempre da cara daquele velho careca! 😒 — Luiza Nogueira 🌻 (@Lu80s) May 10, 2021

Flamengo fecha patrocínio da Havan para a manga da camisa. Jura que vocês estão surpresos? Até demorou a acontecer. Isso se chama alinhamento ideológico, nada mais justo. Landim 🤝 Véio da Havan 🤝 Bolsonaro. Tristeza sem fim ver este projeto no clube de coração. — João (@jpduarteribeiro) May 10, 2021