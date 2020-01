Contratação de Thiago Neves pelo Grêmio vira meme na web: ‘Fala, Romildo’

Reprodução Thiago Neves foi o mais criticado pela torcida do Cruzeiro após o rebaixamento



Thiago Neves foi oficializado como novo reforço do Grêmio na manhã desta segunda-feira (27). Logo após o anúncio, a web não perdoou e criou um novo meme chamado “Fala, Romildo”, com adaptação para “Fala, Renato”. As expressões ficaram entre as mais comentadas do Twitter.

Os nomes fazem referência a Romildo Bolzan Júnior, atual presidente do Grêmio, e Renato Gaúcho, treinador do Tricolor gaúcho desde 2016.

A “zoeira” tem relação com o áudio enviado por Thiago Neves, então no Cruzeiro, ao dirigente Zezé Perrella, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2019, antes do rebaixamento da Raposa ser sacramentado.

“Fala, Zezé (Perrella, dirigente). Bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui, sei que está difícil para vocês aí arrumarem recursos, sei que está correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira, que aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar jogo”, disse na época.

“É uma motivação a mais para a gente cara, acertar o salário aí. Aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo, está louco! Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Pô, faz esse esforço para a gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que estão atrasados do salário”, continuou.

Criticado pelos torcedores do Cruzeiro, Thiago Neves virou o símbolo da queda inédita do Cruzeiro no Brasileirão. Recentemente, o atleta admitiu sua parcela de culpa: “Errei, mas é injusto colocar só na minha conta”, disparou.

O áudio vazado entre o meia e o dirigente viralizou e serve como memes nas redes sociais até hoje.

""Fala Romildo, bom dia cara …"" — Edu (@edumuriae) January 27, 2020

“Fala Romildo, bom dia cara…” — 🇲🇨🧣Juka 🧣🇲🇨 (@jukaobservador) January 27, 2020

Si atrasar salário Romildo já sabe né que ele vai ligar. Fala Romildo bom dia cara. — Ednaldo grizosto (@Ednaldo68971504) January 27, 2020

romildo já era pau mandado do renato e agora vai ser do thiago neves também — deusa lissa (@myriellenfraga) January 27, 2020