Grêmio anuncia Thiago Neves com previsão do tempo: ‘Rajadas de neve’

Divulgação Thiago Neves é o novo reforço do Grêmio



O Grêmio anunciou, na manhã desta segunda-feira (27), a contratação do meio-campista Thiago Neves. Sem clube após rescindir contrato com o Cruzeiro, o jogador assina contrato de uma temporada com o Tricolor gaúcho.

No Twitter, o Grêmio brincou com o sobrenome do armador ao publicar uma suposta previsão do tempo de Porto Alegre, que mesmo no calor, traria “rajadas de neve”.

De acordo com o Grêmio, o armador desembarcará na capital do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, fará exames médicos no CT Luiz Carvalho e assinará vínculo de doze meses.

A negociação entre Thiago Neves e o Grêmio já estava muito bem encaminhada. Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, da TV Globo, o meia de 34 anos rasgou elogios ao treinador, com quem foi vice-campeão da Libertadores em 2008, e revelou que até a sua esposa, Marcella Di Biase, “ama” o ex-atacante.

“Eu tenho um carinho enorme pelo Renato. A minha esposa… Ela ama o Renato, eu só espero que ela me ame mais do que ela ama o Renato”, brincou.

Agora, o clube gaúcho espera fechar acordo com Diego Souza, atleta que chegaria para ser o novo centroavante. Keno, do Al Jazira, é outro nome que interessa o Grêmio.