Copa América: Brasil marca no último minuto e vence de virada a Colômbia por 2 a 1

Seleção sofreu para vencer os colombianos no Nilton Santos e mantém os 100% de aproveitamento na competição

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Firmino marcou o gol de empate do Brasil



A seleção brasileira sofreu bastante para conquistar os três pontos nesta quarta-feira, 23, contra a Colômbia na quarta rodada da Copa América. A vitória em 2 a 1 manteve o Brasil na liderança do Grupo B com 9 pontos, seguido dos colombianos com quatro. O gol saiu cedo no Nilton Santos. Aos 10 minutos, Luis Díaz acertou um voleio e fez um belo gol. A partir daí a equipe de Tite parece ter ficado abalada e não conseguiu levar perigo na meta de Ospina. Na volta para o segundo tempo, o Brasil aumentou a posse de bola, mas parava na retranca colombiana. Na melhor chance do jogo, aos 20 minutos, Neymar recebeu na entrada da área, tirou do goleiro Ospina e ao chutar, a bola foi na trave.

A seleção se manteve em cima e aos 32, o Brasil conseguiu empatar com Firmino de cabeça, contando com uma falha de Ospina. O lance gerou uma confusão em campo porque a bola bateu no árbitro antes de sobrar para a seleção marcar o gol, gerando cinco minutos de pausa e revisão do VAR. Com as discussões, o jogo ficou mais brigado e com muita reclamação, deixando a técnica de lado. A vitória só veio no último minuto com Casemiro marcando de cabeça depois de cobrança de escanteio. Com 100% de aproveitamento, a seleção fecha a participação na fase de grupos contra o Equador, no próximo domingo, dia 27, às 18h (horário de Brasília).