Confirmado nas quartas da Copa América, Chile voltará a Santiago para preparação

Federação Chilena não deu maiores esclarecimentos, mas mídia local acredita que decisão foi tomada pelo ‘mau estado dos gramados no Brasil’

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Chile é o segundo no Grupo A e já está classificado



A seleção do Chile voltará na próxima sexta-feira, 25, para Santiago para se preparar para as quartas de final da Copa América, confirmaram à Agência Efe nesta quarta-feira fontes da Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP). Após o empate com o Uruguai em 1 a 1 na última segunda-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, ‘La Roja’ garantiu presença na próxima fase do torneio continental e encerrará sua participação na fase de grupos nesta quinta, em duelo com o Paraguai no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Como as quartas começarão apenas em 2 de julho, o técnico do Chile, Martin Lasarte, decidiu retornar a Santiago com o elenco para continuar o treinamento no complexo esportivo Juan Pinto Durán.

Embora a ANFP não tenha explicado as razões da decisão, o jornal chileno ‘La Tercera’ publicou que ela se deve principalmente ao mau estado dos gramados dos estádios no Brasil. O Chile está em segundo lugar no grupo A da Copa América, com cinco pontos (dois empates e uma vitória), dois a menos que a Argentina, e se classificou matematicamente para as quartas de final ao ter empatado com a própria ‘Albiceleste’ e o Uruguai, em 1 a 1 nos dois casos, e ter vencido a Bolívia por 1 a 0. Lembrando que das cinco seleções de cada grupo, quatro avançam.

*Com informações da EFE