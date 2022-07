Copa América feminina: Brasil goleia o Peru e termina fase de grupos com 100% de aproveitamento

Seleção enfrenta o Paraguai na semifinal da próxima terça-feira, dia 26, às 21h

Thais Magalhães/CBF Brasil goleou nos quatro jogos da fase de grupos



A seleção brasileira feminina segue com 100% de aproveitamento na Copa América feminina – e só vale goleada. Depois de dois 4 a 0 e um 3 a 0, o Brasil fez 6 a 0 no Peru nesta quinta-feira, 21, para fechar a fase de grupos. A seleção já está classificada para as semifinais e enfrentará o Paraguai na terça-feira, dia 26, às 21h (horário de Brasília) com transmissão do SBT e SporTV. Com a classificação já garantida, Pia Sundhage entrou em campo com um time reserva e vou testando jogadoras ao longo da partida. A outra semifinal será disputada entre a Colômbia e Argentina. A grande final está marcada para 30 de julho, às 21h.