Brasileirão: Em noite de estreias, Scarpa decide e Palmeiras vence o América-MG

Merentiel e López entraram no ataque durante a partida no estádio Independência; Verdão chega aos 36 pontos e abre vantagem na liderança

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Scarpa saiu do banco para resolver contra o América-MG



O Palmeiras segue abrindo vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, 21, o Verdão conquistou mais três pontos em Belo Horizonte ao vencer o América-MG, no Independência, por 1 a 0. A noite foi de estreias no ataque alviverde. Merentiel e López tiveram suas chances, cada um em um tempo. Pela falta de entrosamento, Merentiel não rendeu muito bem, mas o compatriota uruguaio fez boas jogadas. A partida foi muito disputada e o Coelho até chegou a assustar a meta de Weverton, mas foi o Palmeiras que abriu o placar, com Gustavo Scarpa (recém-saído do banco) aos 20 minutos do segundo tempo. Aos 45, López tentou um gol de letra e errou por pouco. No último lance, Juninho perdeu um gol claro para o Coelho. A vitória levou o Verdão para 36 pontos, quatro a mais que o vice-líder Corinthians. Já o Coelho entrou na zona do rebaixamento. No final de semana, para fechar o 1º turno, o Palmeiras pega o Internacional no domingo, às 16h (horário de Brasília), enquanto o América viaja para jogar contra o Atlético-GO no mesmo dia, às 18h.