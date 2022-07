Israel será a sede da Supercopa da França entre PSG e Nantes

Primeira disputa de título dos clubes franceses será no próximo domingo, dia 31

Toshifumi KITAMURA / AFP Messi, Mbappé e Neymar são as grandes estrelas do evento em Israel



Israel está recebendo algumas partidas da pré-temporada de futebol europeu. No próximo domingo, dia 31, Tel Aviv será palco da Supercopa da França entre Paris Saint-Germain e FC Nantes, no Bloomfield Stadium, às 15h (horário de Brasília). A grande atração para a mídia israelense é a presença do argentino Lionel Messi, que esteve no país pela última vez em 2019 para amistoso da seleção argentina contra a seleção do Uruguai. Neymar e Mbappé também estarão na partida. Um dia antes, o Tottenham enfrentará a Roma no estádio Sammy Ofer, em Haifa, pela I-Tech Cup. O amistoso será durante a noite de 30 de julho, às 21h.