Argentinos Juniors anuncia acerto com o Corinthians por Fausto Vera 

O Argentinos Juniors anunciou na tarde desta segunda-feira, 25, que chegou a um acordo com o Corinthians pela transferência do meio-campista Fausto Vera. De acordo com o comunicado do clube, o Alvinegro paulista comprou 70% dos direitos econômicos do volante, enquanto o restante ficará com a agremiação argentina. Conforme apurou o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o Timão desembolsou 4,5 milhões de dólares (R$ 24,3 milhões) para fechar o negócio. Caso o jogador de 22 anos atinja metas estipuladas no contrato, no entanto, o custo total da operação pode chegar a 6 milhões de dólares (R$ 32,4 milhões). Formado nas categorias de base do próprio Argentinos Juniors, Vera 74 partidas no profissional, com 8 gols e 4 assistências, além de passagens pela seleção sub-20. Ele chega como terceiro reforço do Timão nesta janela de transferências, sendo contratado após o atacante Yuri Alberto e o zagueiro Fabián Balbuena.