Copa América: SBT perde da Globo, mas registra melhor audiência em SP desde 2008

Lucas Figueiredo/CBF A Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 3 a 0



O SBT não conseguiu bater a Rede Globo durante a exibição da vitória da seleção brasileira sobre a Venezuela, na noite do último domingo, 14, na abertura da Copa América. Detentora dos direitos televisivos do torneio, a emissora de Silvio Santos registrou média de 14 pontos em São Paulo e de 12 pontos no Rio de Janeiro. A rede carioca, no mesmo horário, liderou a audiência com média de 17 pontos. Os dados foram divulgados pelo Ibope nesta segunda-feira, 14. Apesar disso, o SBT celebrou uma marca importante em São Paulo, a principal praça do país. Considerando somente os domingos, a transmissão da partida inaugural da Copa América foi a melhor audiência na faixa horária desde 14/09/2008, quando marcou 14,3 pontos de média. Comparando com o domingo passado, dia 06, a audiência do SBT cresceu 59% na faixa horária do jogo. Além disso, o SBT obteve a liderança em cinco praças: Recife, Fortaleza, Manaus, Distrito Federal e Goiânia.

A atual edição da Copa América está no centro de várias polêmicas. Os próprios jogadores da seleção eram contrários à sua realização. Mesmo depois da desistência de Colômbia e Argentina como sedes originais, de um manifesto dos atletas da seleção brasileira com críticas ao torneio por “razões humanitárias e de cunho profissional”, e de protestos de movimentos sociais no Distrito Federal por conta dos jogos durante o agravamento da pandemia, o torneio começou neste domingo. O Governo Federal e a CBF aceitaram pedido do Conmebol. Os jogos estão sendo realizados sem público para evitar a disseminação do novo coronavírus.