Miranda sofre estiramento na coxa e vira baixa no São Paulo por tempo indeterminado

A contusão aumenta a lista de problemas de Crespo, que não está podendo contar com os contundidos Luan, Daniel Alves e Martín Benítez, além de Robert Arboleda, que está defendendo a seleção equatoriana na Copa América

GIAZI CAVALCANTE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda sofreu um estiramento na derrota do São Paulo para o Atlético-MG



O São Paulo informou na tarde desta segunda-feira, 14, que o zagueiro Miranda sofreu um estiramento na região posterior da coxa esquerda durante a derrota diante do Atlético-MG, no último domingo, em confronto realizado no Mineirão e válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, como é de praxe, não divulgou a estimativa de quando o defensor estará à disposição do técnico Hernán Crespo. “O zagueiro Miranda, que deixou a partida contra o Atlético-MG com dores musculares, realizou exame nesta manhã e teve diagnosticado um estiramento na região posterior da coxa esquerda. Ele iniciou o tratamento no Reffis e será monitorado pelo departamento médico”, comunicou o clube.

Ainda no primeiro tempo, quando o São Paulo já estava sendo derrotado pelo rival, Miranda queixou-se de dores e pediu substituição, deixando o campo para a entrada de Igor Vinícius. A contusão aumenta a lista de problemas de Crespo, que não está contando com os lesionados Luan, Daniel Alves e Martín Benítez, além de Robert Arboleda, que está defendendo a seleção equatoriana na Copa América. O treinador argentino, porém, deve contar com o retorno do volante na partida diante da Chapecoense, marcada para esta quarta-feira, 16, pela quarta rodada do Brasileiro. O lateral-direito e meio-campista estão em processo de transição, podendo também ficar à disposição contra os catarinenses.