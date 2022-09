Mauro Cezar critica jogadores do Flamengo e cita ‘freguesia’ para o Fluminense; assista

O Tricolor das Laranjeiras voltou a ganhar do Rubro-Negro no tradicional clássico carioca

O Fluminense não se intimidou e venceu o Flamengo mais uma vez no tradicional clássico carioca, na tarde do último domingo, 18, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O resultado, no entanto, não deixa de ser surpreendente, já que o Tricolor está levando a melhor sobre o Rubro-Negro nos últimos confrontos – a equipe das Laranjeiras, por exemplo, voltou a ser campeã carioca neste ano, ao bater o rival nas finais. Para Mauro Cezar Pereira, o time da Gávea é freguês do Fluminense porque não disputa os jogos com vontade. “O Flamengo perde para o Fluminense com qualquer treinador. Se o clube das Laranjeiras colocar um cone de técnico, ele vence. São seis vitórias tricolores, dois empates e duas derrotas nos últimos dez jogos. O Flamengo já perdeu com Ceni, Jorge Jesus, Paulo Sousa, Renato Gaúcho, Dorival Júnior… O clássico não tem a ver com o Fernando Diniz, mas existe essa freguesia. O Fluminense enfrenta o rival como se fosse uma Copa do Mundo, enquanto o Flamengo joga como se fosse mais uma partida. O Flamengo é pedante, acha que vai sempre ganhar dos rivais do Rio de Janeiro, mas acaba perdendo. Esse resultado foi um remédio para os tricolores, que ainda estão chateados com a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil”, analisou o comentarista durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan.