Copa do Brasil: Arrascaeta brilha, Flamengo vence o Atlético-MG e avança às quartas de final

Equipe carioca fez 2 a 0 e reverteu o placar de 2 a 1 para os mineiros na ida

MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta marcou os dois gols do Flamengo no Maracanã



No ‘inferno’ do Maracanã, o Flamengo recebeu o Atlético-MG pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e venceu por 2 a 0, revertendo o placar de 2 a 1 da ida e se classificando (agregado 3 a 2 ). O primeiro tempo no Maracanã teve mais domínio do Flamengo e um Atlético Mineiro com dificuldades de chegar ao ataque. Empurrado por 60 mil torcedores, o rubro-negro chegou duas vezes com grande perigo e, nas duas, Everson apareceu para fazer boas defesas. Aos 45 minutos, Arrascaeta recebeu de Pedro e bateu na saída de Everson, a bola foi devagar até o gol, abrindo o placar. No segundo tempo, o Atlético melhorou e chegou mais vezes ao gol de Santos. Mas foi o Flamengo que marcou. Aos 19 minutos depois de erro de Alonso, o rubro-negro cobrou falta e Arrascaeta, de cabeça, completou para o gol. O VAR revisou e confirmou.