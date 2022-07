Atlético-GO e Fortaleza avançam às quartas de final da Copa do Brasil

O clássico goiano foi definido nesta quarta com o placar de 3 a 0; o Leão do Pici se garantiu pela vitória na ida

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-GO venceu o clássico contra o Goiás por 3 a 0 nesta quarta-feira, dia 13



Depois das classificações de Fluminense e Athletico-PR na Copa do Brasil, mais vagas foram definidas nesta quarta-feira, 13. No primeiro jogo da rodada, o Atlético-GO venceu o clássico contra o Goiás por 3 a 0 e avançou de fase. A ida tinha sido 0 a 0. Os gols foram marcados por Jorginho, aos 41 minutos, Rato aos oito do segundo tempo e Marlon Freitas aos 20, de pênalti. No clássico cearense, o Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Vinícius aos 16 minutos do segundo tempo, mas a vitória de 2 a 0 na ida levou o Leão do Pici para a próxima fase. O Fortaleza tenta se reabilitar na temporada depois da eliminação na Libertadores e por ser o lanterna do Brasileirão. O sorteio para os jogos das quartas de final será realizado dia 19 de julho.