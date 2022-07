Santos faz 1 a 0 no Corinthians, mas é eliminado da Copa do Brasil

Corinthians venceu por 4 a 0 na Neo Química Arena e jogou mais na defesa na Vila Belmiro; torcedores invadiram o gramado após o apito final

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Santos até tentou, mas não conseguiu reverter o placar de 4 a 0 na ida



O Santos recebeu o Corinthians nesta quarta-feira, 13, na Vila Belmiro, tentando reverter o placar de 4 a 0 da ida das oitavas de final da Copa do Brasil e venceu, mas apenas por 1 a 0, o que manteve a classificação para o Corinthians. A partida não teve muitas emoções no primeiro tempo, com Cássio sendo acionado com perigo apenas uma vez e Róger Guedes podendo marcar para o alvinegro. No segundo tempo, aos 22 minutos, Marcos Leonardo deu uma pitada de esperança ao converter pênalti. Nos minutos finais, vários sinalizadores foram arremessados no campo, próximo de Cássio, e o jogo foi paralisado. A partida foi retomada, mas o Santos não conseguiu mais marcar gols. Sendo assim, o Corinthians avançou para as quartas de final. Após o apito final, um torcedor invadiu o gramado e tentou agredir Cássio. Outros também invadiram e foram contidos por bombeiros e seguranças.