Copa do Brasil: Athletico-PR leva empate do Flamengo no fim e duelo segue aberto na semifinal

VINICIUS DO PRADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Athletico-PR e Flamengo decidem vaga no Maracanã, dia 27



O Athletico-PR surpreendeu na Arena da Baixada, nesta quarta-feira, 20, e empatou com o Flamengo por 2 a 2 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Athletico vencia até os 54 minutos, mas um pênalti igualou o marcador. Thiago Maia foi quem abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, aproveitando a sobra de chute de Gabigol e finalizando para o gol. O VAR analisou e confirmou o lance. O Flamengo continuou com pressão na área, mas o fim do primeiro tempo foi do Furacão. Aos 39 minutos, Diego Alves fez uma grande defesa. Na volta do intervalo, o Athletico empatou aos dois minutos com Pedro Henrique e deu outra dinâmica ao jogo. O Furacão continuou em cima e aos 26 minutos, Renato Kayser cabeceou pro fundo do gol e virou a partida. Nos acréscimos, arbitragem marcou pênalti para o Flamengo com auxílio do árbitro de vídeo. Pedro foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo. Como não há vantagem do gol fora de casa, a decisão vai para o jogo de volta, que acontece dia 27, às 21h30, no Maracanã.