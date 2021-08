Copa do Brasil: Atlético-MG faz 2 a 1 no Fluminense e abre vantagem nas quartas

Nacho e Hulk deram a vitória para o Galo; jogo de volta será em 15 de setembro, no Mineirão

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou o gol da vitória nos acréscimos do primeiro tempo



O Atlético-MG viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense e saiu com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para 15 de setembro, no Mineirão. A partida no estádio Nilton Santos foi bem disputada no primeiro tempo, e o Galo contou com seus principais jogadores para decidir o confronto. O placar foi aberto cedo, logo aos 13 minutos com Nacho Fernández. Aos 41 minutos, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa e Fred bateu e empatou o duelo. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Hulk recebeu de frente para o gol e não desperdiçou, colocando novamente o time mineiro na frente. No segundo tempo, o jogo ficou mais morno, mas ainda foi quente. Nos minutos finais, Hulk caiu dentro da área e a equipe do Atletico-MG reclamou de penalidade, mas o VAR revisou e apontou impedimento.