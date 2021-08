Paralimpíadas: Silvania Costa é bicampeã no salto em distância feminino

Brasileira queimou os dois primeiros saltos e conquistou a marca de 5 metros no quinto salto

Reprodução/ SporTV Silvania Costa fez a marca de 5 metros



No primeiro dia de atletismo, o Brasil conquistou duas medalhas de ouro: depois de Yeltsin Jacques nos 5.000 metros rasos masculino, categoria T11, a brasileira Silvania Costa conquistou o bicampeonato paralímpico no salto em distância feminino ao saltar 5 metros. Ela queimou as duas primeira corridas e no quinto salto conseguiu a maior marca da competição. Silvania também venceu a prova na Rio 2016, quando estava grávida. O pódio foi completado pela atleta do Uzbequistão e da Ucrânia. A brasileira Lorena Spoladore ficou em 4º lugar geral.