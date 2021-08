Saída de Cristiano Ronaldo da Juventus é vista como ‘eminente’ na Itália

Segundo jornalistas italianos, o craque português já teria comunicado a diretoria de seu desejo de ser negociado

Matteo Bazzi/EFE Cristiano estaria de saída da Juventus



Mesmo após criticar rumores de que estaria saindo da Juventus, Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de deixar a Velha Senhora. Segundo os jornalistas Gianluca DiMarzio e Fabrizio Romano, nomes conhecidos do cenário esportivo na Itália, o craque português já comunicou à diretoria e ao técnico Massimiliano Allegri que sua história se encerrou no clube, e teria até esvaziado seu armário no CT. O Manchester City está interessado em contar com CR7 em seu elenco, mas ainda não fez nenhuma proposta formal pelo jogador à Juventus, com quem ele tem contrato até 30 de junho de 2022. Os Citizens desistiram de Harry Kane e ainda têm dinheiro em caixa para uma grande contratação para a temporada. Ídolo no Manchester United, Cristiano tem até o dia 31 de agosto para definir seu futuro. Ele foi reserva na partida de estreia da Serie A, contra a Udinese, no último final de semana.