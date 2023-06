Copa do Brasil: CBF define escala de arbitragem para jogos de ida das quartas de final

São Paulo, Palmeiras, América-MG, Corinthians, Bahia, Grêmio, Athletico-PR e Flamengo estão na briga pelo título da competição

Leandro Pedro Vuaden apitará América-MG x Corinthians



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem dos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, marcados para acontecer na próxima semana. No clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi, o catarinense Bráulio Machado da Silva será o árbitro principal. Em América-MG e Corinthians, no Independência, o escolhido foi o gaúcho Leandro Pedro Vuaden. Do outro lado da chave, o embate entre Flamengo e Athletico-PR, no Maracanã, terá o paulista Flávio Souza como juiz de campo. Por fim, Bahia x Grêmio, na Arena Fonte Nova, será comandado pelo catarinense Ramon Abatti. As partidas de volta estão marcadas para a semana seguinte.

Jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil