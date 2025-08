Copa do Brasil feminina: Primeiro dia dos jogos da 3ª fase tem goleada de 10 a 0 e eliminação de bicampeão

Ao todo 32 times disputam essa fase, divida em 16 jogos, em que os vencedores avançam para a próxima etapa; 3ª fase tem o ingresso das equipes do Brasileiro A1

Começou nesta terça-feira (5) a terceira fase da Copa do Brasil Feminina, competição que voltou ao calendário nacional após 9 anos – última edição tinha sido em 2016, quando o Corinthians ficou com a taça. Ao todo 32 times disputam essa fase, divida em 16 jogos em que os vencedores avançam para a próxima etapa. Nesta fase, os confrontos passaram a contar com a estreia dos times que disputaram a elite do Campeonato Brasileiro, sendo eles: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino, Ferroviária, Real Brasília, Flamengo, Fluminense, Internacional, Grêmio, 3B da Amazônia, Sport, América-MG, Bahia e Juventude.

Nesta terça, oito times entraram em campo em busca de uma vaga na próxima fase, e os resultados foram os seguintes:

Juventude 2 (4) x 2 (2) Fortaleza

O Juventude derrotou os Fortaleza nos pênaltis depois de um empate em 2 a 2 no tempo normal. As Leoas seguem invictas na temporada, e agora focam no confronto da semifinal contra o Botafogo, em jogo válido pelo Brasileiro A2. Já as Jaconeiras, fora do mata-mata do Brasileiro A1, tem pela frente o Campeonato Gaúcho. O Fortaleza, que tina entrado na segunda fase do campeonato, tinha derrotado o Juventude Estância, de Sergipe, por 4 a 2.

Atlético Piauiense 3 x 0 São José

Finalista do Brasileiro A3 e já com vaga garantida no Brasileiro A2, o Atlético-PI derrotou o São José, bicampeão da competição (2012 e 2013) por 3 a 0 e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Com gol da artilheira Silmara Modesto, Duda Silva e Dany Pinheiro. O primeiro jogo da decisão do A3 acontece neste sábado (9). Partida será contra o Vila Nova.

Sport 10 x 0 Manaus

Com cinco gols de Layza, um de Bianquinha, Hayla, Yaca, Gessica e Andréia, o Sport goleou o Manaus, da Amazônia, por 10 a 0 e avançou à próxima rodada. A equipe amazonense tinha chegado a terceira fase depois de derrota o Guarani de Pirapueira, de Alagoas, por 4 a 3 na primeira fase, e superar o Ipojuca, de Pernambuco, por 6 a 5 nos pênaltis, após um empate em 2 a 2 no tempo regulamentar.

Bragantino x Botafogo

As Bragantinas levaram a melhor para cima das gloriosas. Responsáveis pelo último jogo do primeiro dia dos confrontos da terceira fase, o time carioca saiu atrás do placar, mas conseguiu empatar. Só que não segurou o resultado e viu a equipe do interior de São Paulo virar e ficar com a vaga para a próxima fase. As duas equipes têm jogos importantes pela frente. O Bragantino enfrenta o Cruzeiro pelas quartas de final da elite, já o Botafogo, encara o Fortaleza na semifinal na sexta-feira (8).