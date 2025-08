Thiago Viana renova com o São Paulo até 2027 em meio a rumores de ida para o Palmeiras

Divulgação Thiago Viana renova com o São Paulo até 2027



Em meio aos rumores sobre a possível ida de Thiago Viana, técnico do São Paulo, para o Palmeiras, o time do Morumbi anunciou nesta terça-feira (5) a renovação do contrato com o treinador até 2027. “Para mim é um orgulho muito grande vestir a camisa do São Paulo e lutar pelas três cores. É uma identificação gigantesca desde que eu iniciei vestindo essa camisa”, disse Viana. “Quando surgiu a oportunidade de renovação, eu não pensei duas vezes. Eu gosto muito daqui, me sinto em casa. Então, estar com o São Paulo por mais essas próximas temporadas, dando sequência a essa crescente, é o meu grande objetivo”, completou o treinador. À frente da equipe feminina profissional o treinador soma 91 jogos com 51 vitórias, 16 empates e 24 derrotas.

No São Paulo desde 2017, Viana chegou para desenvolver a categoria de base feminina, e depois subiu para o profissional. Ele era cotado no para assumir o rival no lugar de Camila Orlando, que atualmente treina as palestinas e a Seleção Feminina Sub-20. Contudo, no final do ano, após o cumprimento das competições nacionais, a treinadora deixará o Palmeiras e focará apenas na Seleção. No começo do ano, Viana conquistou seu primeiro título no comando do São Paulo. Venceu a Supercopa Feminina sobre o Corinthians que até então era o atual campeão.

Nos bastidores da possível saída de Viana, a ex-jogadora e treinadora Emily Lima era um dos nomes no radar do tricolor para comandar o São Paulo, porém, essa possibilidade foi interrompida depois que ela foi anunciada como técnica do Levante, da Espanha. Emily se tornou a primeira treinadora brasileira a comandar uma equipe espanhola. A técnica esteve presente na Copa América. Comandou a Seleção do Peru, que não avançou para o mata-mata da competição e terminou a 10ª edição com três derrotas.

Quem é Thiago Viana?

O paulistano Thiago Viana tem 36 anos e é formado em Educação Física na USP. Tem a licença A da CBF e curso de analista de desempenho. Thiago passou por várias escolas de futebol, como Boca Jrs, Meninos da Vila, Olimpia e Barcelona. Também foi treinador de equipes universitárias na USP e chegou ao Centro Olímpico, por onde passou pelas categorias Sub-13, 15, 17 (todas equipes femininas). Da parceria com o Centro Olímipico chegou ao São Paulo em 2017 para desenvolver a categoria de base feminina.

No Tricolor, iniciou o projeto com o Sub-17, depois comandou também o Sub-18 e o Sub-20. Entre 2017 e 2022, conquistou dez títulos de competições oficiais de base e quatro de amadoras. No início de 2023 assumiu a equipe principal e, em 2024, foi finalista do Brasileirão Feminino e comandou a equipe na conquista da vaga inédita na CONMEBOL Libertadores.