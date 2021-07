Copa do Brasil: Flamengo goleia ABC na ida das oitavas de final e encaminha classificação

Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel (2x) e Donato, contra, marcaram para o rubro-negro

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Barbosa fez dois gols na partida



O Flamengo goleou a equipe do ABC no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 6 a 0 na noite desta quinta-feira, 29, no Maracanã, e encaminhou a classificação para a próxima fase. O domínio foi total do atual campeão brasileiro que abriu o placar logo aos 28 minutos com De Arrascaeta. Não demorou muito para que Gabriel Barbosa fizesse o segundo aos 33 minutos. Bruno Henrique marcou o terceiro aos 42 minutos e Gabigol ainda teve tempo de marcar o quarto nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Flamengo diminuiu a intensidade, mas mesmo assim ainda fez o quinto com Donato, contra. Aos 39, Michael também deixou o dele e fechou em 6 a 0 a conta. A partida de volta acontece no próxima quinta-feira, dia 5, às 21h30 (horário de Brasília).