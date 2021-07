Renato Augusto e Giuliano treinam forte no Corinthians, mas Sylvinho evita definir estreia

Janela europeia para inscrever reforços abre no domingo, dia 1º, e a dupla estará pronta para atuar

Rodrigo Coca / Ag. Corinthians Renato Augusto durante recuperação física no Lab R9



A janela europeia para inscrição de reforços abre neste domingo, 1º, e os meias Renato Augusto e Giuliano ficarão à disposição para o confronto seguinte do Corinthians, contra o Santos, no dia 7, na Vila Belmiro. O técnico Sylvinho, porém, não confirma a estreia dos reforços no clássico. Giuliano está em um estágio mais avançado de preparação e, em tese, com totais condições de já ir para a Vila Belmiro. Renato Augusto, em contrapartida, ainda carece de um melhor preparo físico. Os torcedores pressionam para vê-los logo em campo, enquanto o técnico se mostra receoso e precavido. “Ainda não temos uma previsão, o atleta vai respondendo no campo Estão retornando de um período de férias. O Giuliano está um pouco na frente, já está treinando com o grupo, um período apenas. A gente vai acompanhando o atleta, é quase um período de pré-temporada para eles”, enfatizou Sylvinho, no SporTV.

“Eles respondem à medida que vão crescendo fisicamente, entrando em melhores condições e assim participarão mais das atividades com todos no campo. Esperamos que seja em breve”, previu. “Ainda não estão aptos para jogar, mas dentro de pouco tempo estarão”. A cautela do treinador tem explicação. Como estavam sem jogar, há um enorme temor que possam se machucar. Evitar lesões musculares em seus reforços é a primeira missão. Sylvinho mostra preocupação, ao mesmo tempo que rasga enormes elogios a seus reforços. “São atletas formidáveis, de qualidade técnica e experiência internacional. Podem ser utilizados em algumas outras funções, pois têm características um pouco diferentes. Giuliano provavelmente já teve um plano um pouco mais ofensivo no campo. Mas não sei, o campo dirá”, disse.

“São atletas que vão ajudar bastante, com uma qualidade técnica e tática, bem como física e emocional também. São atletas que vão acrescentar bastante para o nosso elenco e para esse período de construção que nós estamos vivendo”, acrescentou. Antes do clássico, o Corinthians tem um importante compromisso com o Flamengo na Neo Química Arena, no domingo às 16h (horário de Brasília). E Sylvinho vem trabalhando bem a defesa para evitar novo tropeço caseiro, tentando acabar com a série de resultados ruins no estádio, no qual ganhou apenas um de seis compromissos.

*Com informações do Estadão Conteúdo