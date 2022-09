Flamengo tem vantagem sobre Corinthians em confrontos de mata-mata; veja retrospecto

Na única final entre os rivais, no entanto, o time do Parque São Jorge se sagrou campeão, ficando com a taça da Supercopa do Brasil de 1991.

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Flamengo se enfrentando na Neo Química Arena, em Itaquera



Flamengo e Corinthians são os grandes finalistas da Copa do Brasil 2022. O Rubro-Negro conseguiu a vaga para a decisão após vencer duas vezes o São Paulo, enquanto o Alvinegro despachou o Fluminense com um triunfo na Neo Química Arena. Os jogos decisivos estão marcados para os dias 12 e 19 de outubro, sem mando de campo definidos – a CBF fará um sorteio na próxima terça-feira, 20, para definir a ordem das partidas. No retrospecto geral dos confrontos de mata-mata, as duas equipes com mais torcedores no país se enfrentaram oito vezes, com os flamenguistas levando a melhor com cinco classificações, contra três dos corintianos. A última, inclusive, aconteceu nesta temporada, com os comandados por Dorival Júnior superando o Timão nas quartas da Copa Libertadores da América. Na única final entre os rivais, no entanto, o time do Parque São Jorge se sagrou campeão, ficando com a taça da Supercopa do Brasil de 1991.

Veja o retrospecto abaixo:

Campeonato Brasileiro (1984) – Quartas de final: Flamengo 2 x 0 Corinthians / Corinthians 4 x 1 Flamengo

/ 4 x 1 Flamengo Copa do Brasil (1989) – Quartas de final: Flamengo 2 x 0 Corinthians/ Corinthians 4 x 2 Flamengo

2 x 0 Corinthians/ Corinthians 4 x 2 Supercopa do Brasil (1991) – Final: Corinthians 1 x 0 Flamengo

1 x 0 Flamengo Torneio Rio-São Paulo (1997) – Quartas de final: Flamengo 3 x 0 Corinthians/ Corinthians 2 x 0 Flamengo

3 x 0 Corinthians/ Corinthians 2 x 0 Libertadores (2010) – Oitavas de final: Flamengo 1 x 0 Corinthians/ Corinthians 2 x 1 Flamengo

1 x 0 Corinthians/ Corinthians 2 x 1 Copa do Brasil (2018) – Semifinal: Flamengo 0 x 0 Corinthians / Corinthians 2 x 1 Flamengo

/ 2 x 1 Flamengo Copa do Brasil (2019) – Oitavas de final: Corinthians 0 x 1 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Corinthians

/ 1 x 0 Corinthians Libertadores (2022) – Quartas de final: Corinthians 0 x 2 Flamengo / Flamengo 1 x 0 Corinthians

*Os classificados de cada mata-mata estão em negrito