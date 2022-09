Corinthians vence o Fluminense por 3 a 0 e se classifica à final da Copa do Brasil

Timão enfrentará o Flamengo na decisão dos dias 12 e 19 de outubro

SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto abriu o placar ainda no primeiro tempo na Neo Química Arena



O Corinthians se classificou para a final da Copa do Brasil após quatro anos. Nesta quinta-feira, 15, a equipe alvinegra venceu o Fluminense por 3 a 0, na Neo Química Arena lotada, após empate de 2 a 2 na ida. As duas equipes começaram em cima, tendo boas chances para ambos os lados nos primeiros minutos. A partida foi intensa e Cássio apareceu para salvar o Timão. Mas aos 33 minutos, Renato Augusto recebeu de Róger Guedes, acertou um chute colocado no cantinho de Fábio, e abriu o placar. O Corinthians teve mais domínio na primeira etapa, mas o cenário se inverteu após o intervalo. Em desvantagem, o Fluminense começou apertando mais e aos 14, Arias acertou a trave em batida de falta. O jogo ficou dramático até que aos 45 minutos, Giuliano bateu na saída de Fábio e decretou a vitória. O camisa 11 saiu do banco para marcar o segundo. Nos acréscimos, Felipe Melo fez contra e o placar fechou em 3 a 0. O adversário do Corinthians na decisão será o Flamengo nos dias 12 e 19 de outubro.